Sprockhövel: Radfahrer kollidiert mit LKW - schwer verletzt

Am Abend vor Weihnachten kam es zu einem Unfall in Sprockhövel.

Sprockhövel In Sprockhövel wurde ein Radfahrer am Abend vor Weihnachten bei einem Unfall schwer verletzt. Er stieß mit einem LKW zusammen, so die Polizei.

Bei einem Unfall in Sprockhövel wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei meldet, fuhr am Abend des 23. Dezember gegen 21.10 Uhr ein 36-jähriger Radfahrer aus Sprockhövel auf der Barmer Straße in Fahrtrichtung Elberfelder Straße.

In Höhe Hausnummer 10 kollidiert der Radler mit dem Heck eines am Fahrbahnrand geparkten LKW. Der Grund für den Zusammenstoß ist bisher nicht bekannt.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde beschädigt. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

