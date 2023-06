Diese Fahrt endete tief im Straßengraben. Ein Mann hat am Sonntagmittag seinen Polo von der Querspange heruntergefahren.

Verkehrsunfall Sprockhövel: Polo-Fahrer rast in den Straßengraben

Sprockhövel. Schwer verletzt wurde ein Polo-Fahrer in Sprockhövel, der ohne Fremdeinwirkung mit seinem Auto am Sonntag in einem Straßengraben verschwand.

Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr stand die Sonne schon hoch am Himmel und das Thermometer zeigte gut 29 Grad, als sich bei der Autobahnauffahrt an der Querspange in Sprockhövel ein schwerer Verkehrsunfall ereignete. Der Fahrer eines VW Polo wurde bei diesem Unfall ohne Fremdeinwirkung schwer verletzt.

Polo war aus Richtung Haßlinghausen gekommen

Offenbar, so berichtet die Feuerwehr am frühen Nachmittag, war der Polo-Fahrer aus Richtung Haßlinghausen gekommen und hatte beabsichtigt, nach rechts auf die Auffahrt zur Autobahn A43 zu fahren. Doch das war nicht gelungen, vielmehr raste der Mann zunächst ein Stück rechts, dann geradeaus über den Seitenstreifen und den Mittelstreifen durch die Leitplanke, dann auf die Gegenfahrbahn, und abschließend abwärts ins Gebüsch, wobei sich das Kleinfahrzeug umdrehte.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Unfallstelle gegen Brand abgesichert

Zuerst waren Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort, es folgten etwas später zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Hiddinghausen. Während sich die Notfallsanitäter um den verletzten Mann kümmerten, sicherten die Feuerwehrleute bei sengender Hitze das Areal gegen Brand, auch wurde die Batterie des havarierten Autos sicherheitshalber abgeklemmt. Einige Motorradfahrer waren Zeugen des außergewöhnlichen Unfalls geworden, die hilfsbereiten Sprockhöveler Feuerwehrleute kümmerten sich auch um sie, denen der Schreck in die Glieder gefahren war, mit ein paar Flaschen Mineralwasser.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Bergung als Herausforderung

Die Bergung des Unfallfahrzeugs war dann noch einmal eine Herausforderung, zumal das Abschleppfahrzeug den von der Autobahn abfließenden Verkehr durch sein Manöver behinderte. Die Feuerwehr veranlasste den Unternehmer, noch Korrekturen vorzunehmen, damit es nicht weiterhin zu unnötigen Staus führte. Auch am späteren Nachmittag war noch nicht klar, wie schwer der Polo-Fahrer bei seinem Selbstunfall verletzt worden war.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel