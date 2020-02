Sprockhövel: Polizei wird unfreiwillig zum Briefträger

Sprockhövel. Weil der Behälter eines Briefkastens in Sprockhövel nicht verschlossen war, musste die Polizei anrücken, um die Briefe zu sichern.

Bei der Poststelle an der Hauptstraße in Sprockhövel läuft es nicht rund. Am Briefkasten musste jetzt sogar die Polizei einschreiten.

Weil der Behälter des Briefkastens vor der Filiale an der Hauptstraße nicht verschlossen war, rief ein Passant am Donnerstag die Polizei. Die stellte die Briefe zunächst sicher.

Keine Verzögerung bei Briefen

„Sie wurden bereits von der Post abgeholt“, erklärt Polizeisprecherin Sonja Wever. „Es gab keine Verzögerung für die Briefe. Wir haben sie noch am Donnerstag weitergeleitet“, versichert Postsprecher Rainer Ernzer. Auch der Briefkasten wurde umgehend wieder verschlossen.

Wie es dazu kommen konnte, erklärt Ernzer mit einem „menschlichen Fehler“. Er entschuldigt sich: „Das ist nicht schön und darf nicht passieren. Es kommt extremst selten vor“.