Sprockhövel: Polizei sucht einen dreisten Taschendieb

Sprockhövel. Ein Unbekannter hat in Sprockhövel eine 89-jährige Frau bestohlen. Die Polizei sucht jetzt einen Tatverdächtigen mit einem Foto.

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ergreifung eines Taschendiebes.

Eine 89-jährige Frau überrumpelt

Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger verwickelte in Sprockhövel am 22. Dezember vergangenen Jahres eine 89-Jährige in ein Gespräch und bat sie um Geld. Nachdem sie ihm 40 Cent gegeben hatte, umarmte er die Geschädigte und entwendete dabei die Geldbörse, in der sich unter anderem eine Debitkarte befand.

Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis sucht diesen Tatverdächtigen. Foto: Kreispolizei EN

Kurz nach der Diebstahlstat wurde in Bochum am Hauptbahnhof unberechtigterweise Bargeld abgehoben. Wer kann Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben? Nun sind die Bilder zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Hinweise nimmt die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr unter 02336 9166-2120 entgegen.

