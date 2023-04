Sprockhövel: Polizei fahndet nach einem Taschendieb

Sprockhövel. In der Vorweihnachtszeit wurde einem Sprockhöveler beim Einkauf die Geldbörse gestohlen. Jetzt zeigt die Polizei ein Foto des Tatverdächtigen.

In der Vorweihnachtszeit wurde einem Sprockhöveler beim Einkauf die Geldbörse gestohlen. Jetzt bittet die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Täter hebt Geld vom Konto des Geschädigten ab

Die in der Geldbörse befindliche EC-Karte setzte ein bislang unbekannter Tatverdächtige anschließend an einem Geldautomaten in Sprockhövel unrechtmäßig ein und hob Bargeld vom Konto des Geschädigten ab. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen? Ein Foto des Gesuchten hat die Polizei zur Verfügung gestellt.

Dieses Foto des mutmaßlichen Taschendiebs hat die Kreispolizei Ennepe-Ruhr für die Fahndung zur Verfügung gestellt. Foto: Kreispolizei Ennepe-Ruhr / Kreispolizei EN

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich an uns unter unter 02336 1661234.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel