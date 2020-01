Sprockhövel. Am Samstag, Sonntag und am frühen Montag brannten in Sprockhövel Altkleidercontainer. Die Feuer beschäftigen jetzt auch die Polizei.

Sprockhövel: Polizei ermittelt nach Container-Bränden

Mehrere Container brannten am Wochenende in Sprockhövel. Deshalb hat auch die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen.

Nachdem am Samstag bereits in den frühen Morgenstunden ein Altkleidercontainer in Sprockhövel brannte, rückte die Feuerwehr am Sonntagabend um 22.26 Uhr und am Montagmorgen um 3.37 Uhr erneut aus.

Einsatz von hydraulischem Schneidgerät

In der Stefansbecke und auf der Hiddinghauser Straße brannten insgesamt drei weitere Container, meldet die Feuerwehr. Die Container mussten mit hydraulischem Schneidgerät geöffnet werden, damit der Inhalt abgelöscht werden konnte.

Die Polizei war in beiden Fällen vor Ort und nahm Ermittlungen auf. Wer Hinweise auf den oder die Täter hat, sollte sich bei der Polizei melden: 02324/ 9166-6000.