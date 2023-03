Sprockhövel: Pastor Dominic im Zentrum einer Fastenaktion

Sprockhövel. Pfarrer Dominic Ekweariri nutzt die Fastenaktion in Sprockhövel, um auf das Bildungsprojekt seiner Stiftung aufmerksam zu machen. Darum geht’s.

Die Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter stellt bei der diesjährigen Fastenaktion die Stiftung „Pastor Dominic hilft e.V.“ in den Fokus. Seit 2014 ist Dominic Ekweariri in der Pfarrei im Einsatz und möchte mit seiner Stiftung Kindern und Jugendlichen in seiner Heimat Nigeria eine bessere Schulbildung ermöglichen.

Hungertuchaktion von Misereor

Wie jedes Jahr beteiligt sich die Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter in der Fastenzeit an der Hungertuchaktion von Misereor. Das diesjährige Hungertuch wurde passenderweise vom nigerianischen Künstler Emeka Udemba gestaltet. Leuchtende Farben, bunte Schnipsel – und doch ist das Hungertuch in einer krisenhaften Zeit entstanden: Klimaveränderung, Krieg und Pandemie fordern gleichzeitig heraus.

2019 hat Pater Dominic seine Stiftung gegründet

Pastor Dominic ist vor einigen Tagen von seinem alljährlichen Besuch in seinem Heimatdorf in Süd-Ost-Nigeria zurückgekehrt. Er wollte sehen, wie die Hilfe vor Ort ankommt. 2019 hat er den Verein „Pastor Dominic Hilft e.V.“ gegründet, in dem inzwischen 35 Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien die Chance auf eine gute schulische Ausbildung und einen beruflichen Werdegang erhalten.

Der Pater informiert an zwei Fastensonntagen in Sprockhövel

In der Pfarrei St. Peter und Paul hat Pastor Dominic viele Unterstützer für sein Projekt gefunden, er braucht jedoch mehr. Deshalb wird er an jedem Fastensonntag in einer der Kirchen in der Pfarrei über die Arbeit des Vereins berichten. In Sprockhövel ist er dabei am Fastensonntag, 5. März, 11.15 Uhr in St. Josef, und am Fastensonntag, 19. März, 9.45 Uhr in St. Januarius Niedersprockhövel.

