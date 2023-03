Sprockhövel: Passionsandacht mit Kunstinstallation

Sprockhövel. Die evangelische Kirchengemeinde Herzkamp in Sprockhövel lädt am Mittwoch zur Passionsandacht ein. Beteiligt ist die Künstlerin Daniela Cardinal.

Einladung zur Passionsandacht in der Kirche Herzkamp: Am Mittwoch, 22. März, um 19.30 Uhr wird die Künstlerin Daniela Cardinal in ihrer Heimatkirche, der evangelischen Kirche zu Herzkamp, eine raumgreifende Kunstinstallation vorstellen, durch die neue Ansichten auf die Passion Jesu möglich werden.

Innere Bilder des Leidens

Jeder Mensch trägt Bilder vergangenen und gegenwärtigen Leiden in sich. In der Andacht wird sich der Raum öffnen, eigenes und fremdes Leid, als Teil das Leiden Gottes selbst zu sehen und so der Sinnsuche weitere Räume zu erschießen. „Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden“ heißt es in einem Gedicht von Dietrich Bonhoeffer. Diese Zeile bekommt durch Daniela Cardinal einen aktuellen eigenen Bezug.

