Sprockhövel: Oberstufe der Gesamtschule präsentiert sich

Sprockhövel. Die Gesamtschule in Sprockhövel möchte die Vorzüge ihrer Oberstufe besser präsentieren. Interessierte sind am 8. Dezember eingeladen.

Die Wilhelm-Kraft Gesamtschule in(WKS) Haßlinghausen beschreitet neue Pfade und lädt in diesem Zuge am Donnerstag, 8. Dezember, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr erstmalig zu einer Abend-Präsentation ihrer Arbeit in der Oberstufe (Sekundarstufe II) ein. Schülerinnen und Schüler der WKS-Oberstufe möchten allen, die mit dem Gedanken spielen, sich für die Oberstufe der WKS zu bewerben, an diesem Abend die Möglichkeiten hier vorstellen.

Fächer und Kooperationspartner werden vorgestellt

Wer sich darüber ein Bild machen möchte, wie etwa die Fächer Kunst, Musik, Geschichte, Biologie, Sport, Religion dort unterrichtet werden, wird hier auf seine Kosten kommen. Einblicke in die Inhalte der neuen Sprachen Lateinisch und Spanisch, sowie der (eventuell) neuen Fächer Sozialwissenschaften, Technik, Literatur, wird es natürlich auch geben. Die tägliche Arbeit an der Gesamtschule erfährt Unterstützung von externen Ansprechpartnern, die in fast allen Problemlagen beratend zur Seite stehen, wie die Arbeitsagentur für Arbeit, das Talentscouting der Hochschule Bochum und des Landes NRW.

Digitalisierung als zentrales Merkmal

Digitalisierung wird groß geschrieben: Das schuleigene Medienkonzept wird ebenso vorgestellt, wie Unterricht mit Schul-iPads. Die Demonstration der multifunktionalen Großarbeitsflächen, die nach und nach die Tafeln ablösen, ist ebenso vorgesehen. Schüler der Jahrgänge 11 bis 13 werden anwesend sein, um Fragen zu beantworten, aber auch ein Catering anzubieten. Unterstützt werden sie vom Lehrerkollegium der Oberstufe.

