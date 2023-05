Stadtradeln Sprockhövel nimmt teil am klimafreundlichen Stadtradeln

Sprockhövel. Bis zum 21. Mai können sich Interessierte noch beim Stadtradeln in Sprockhövel engagieren. Wie viel die 283 Freiwilligen schon geschafft haben.

Seit dem 1. Mai radelt die Stadt Sprockhövel für 21 Tage beim diesjährigen Stadtradeln mit. Noch bis einschließlich Sonntag, 21. Mai, sind Sprockhöveler Bürger sowie Kommunalpolitiker aufgerufen, ihre Wege möglichst klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei Kilometer für ihre Teams, die Kommune und die Förderung des Radverkehrs zu sammeln.

Fast einmal um die Welt gestrampelt

Bereits jetzt konnten hervorragende Ergebnisse erzielt werden: Bei aktuell 283 aktiv Radelnden über 25 Teams verteilt sind schon jetzt über 37.000 Kilometer zurückgelegt worden – fast einmal um die Welt! Auch die Verwaltung radelt: In Tagesetappen und bis zum 16. Mai führt die Stadtradeln-Staffelfahrt einmal durch alle Städte des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Staffelstab zurück nach Schwelm bringen

Als letzte Instanz der Staffelfahrt gilt es nun, den Staffelstab am 16. Mai zurück zum Startpunkt der Rundfahrt nach Schwelm zu bringen. Vertretend für die Stadt Sprockhövel wird Mobilitätsmanager Raphael Heynen in Begleitung von David Hüsken den Staffelstab nach Schwelm bringen. Anmeldungen zum Stadtradeln 2023 sind weiterhin möglich unter stadtradeln.de/sprockhoevel oder in der Stadtradeln-App.

