Sprockhövel: Nach Unfall läuft Öl ins Regenrückhaltebecken

Nach einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag in Sprockhövel Öl in den Gully und ins Regenrückhaltebecken gelaufen.

Sprockhövel. Nach einem Verkehrsunfall im Bereich der Harkortstraße in Sprockhövel ist am Donnerstag Öl in den Gully und ins Regenrückhaltebecken gelaufen.

Im Bereich Harkortstraße kam es am Donnerstag (23.3.) gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei verloren beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge Betriebsstoffe.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Feuerwehr kann das Schlimmste verhindern

Die alarmierte Feuerwehr Sprockhövel streute die Ölspur ab und verhinderte ein weiteres Einlaufen von Öl in die Kanalisation. Von dort waren bereits geringe Mengen von Motoröl in das nahegelegene Rückhaltebecken gelangt. In Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbehörde wurde der Ablauf des Rückhaltebeckens abgeschiebert.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Verunreinigung beseitigen

Der Einlauf wurde mit Ölschlingen abgesichert und der Zulauf mit Ölwürfeln abgestreut, um so die Verunreinigung aufzunehmen und sie im Anschluss wegbringen zu können. Gegen 15.50 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel