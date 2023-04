Sprockhövel: Muskelaufbau durch Sitzhockergymnastik

Sprockhövel. Wenn sich alte Menschen nicht bewegen, droht Muskelabbau. In Sprockhövel wird jetzt ein spezieller Kursus Sitzhockergymnastik angeboten.

Sitzhockergymnastik kann für Senioren mit, aber auch ohne Einschränkungen, ein sanfter Weg sein, um Muskeln aufzubauen, die Beweglichkeit zu erhalten oder zu steigern und sich fit zu halten.

Auch eine Portion Spaß dabei

Ziel ist, die Gesundheit zu fördern, lernen sich zu entspannen und das Ganze mit einer Portion Spaß anzuleiten und zu begleiten. Start des Kurses „Sitzhockergymnastik“, den die Evangelische Erwachsenenbildung anbietet, ist am Mittwoch, 19. April, von 11.15 bis 12.15 Uhr im in der Evangelischen Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel, Perthesring 18 in Niedersprockhövel.

Noch sind Plätze frei

Es gibt noch freie Plätze. Die Kursleitung übernimmt Kirsten Forster aus Gevelsberg. Informationen und Anmeldung sind möglich bei der Evangelischen Erwachsenenbildung, Petra Syring, unter 02336 4003-44.

