Sprockhövel: Mit Verein Da Capos zur Phänomenia

Sprockhövel. Kostenfreie Veranstaltungen und Trips bietet die Projektschmiede Da Capos für Kinder und Jugendliche aus Sprockhövel an. Jetzt schnell anmelden,

Noch Plätze frei: Der Sprockhöveler Akademie Da Capos lädt ein zu kostenlosen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Diesen Samstag geht es zum „Forschen und Entdecken“ ins Phänomenia-Museum nach Essen. Wie erzeugt man einen Feuertornado? Oder wie entsteht eine optische Täuschung? Diese Kenntnisse erlangen die Kinder und Jugendliche in einem kostenfreien Phänomenia-Museums-Ausflug. Diese Museums-Highlight-Veranstaltung findet am 7. Mai von 10 bis 16 Uhr statt. Treffpunkt ist die Mathilde-Anneke-Schule, Dresdener Straße 45 in Sprockhövel. Alternativ können die Kinder- und Jugendliche auch direkt am Museum zur Gruppe dazu stoßen. Schnell noch einen Platz sichern unter: anmeldung@da-capos.de.

Neue Angebote monatlich

Diese und viele weitere kostenlose Veranstaltungen und Highlight Events bietet Da Capos Projektschmiede in ihrer Kinder- und Jugend-Akademie „Da CaMpos“ jetzt monatlich an. Gefördert werden diese Monats-Highlight von der deutschen Kinder-und Jugendstiftung aus dem Programm „Aufleben -Zukunft beginnt jetzt“. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona. Alle Angebote sind somit kostenfrei und für alle Familien buchbar. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine zeitnahe Anmeldung von Vorteil.

Treffen mit Ex-Fußball-Profis

Gaming und Fitness für Kinder und Jugendliche: Das nächste kostenlose Highlight-Event „Sport-Station2.0“ findet am Sonntag, 8. Mai, von 10 bis 16 Uhr in der Mathilde-Anneke-Schule, Dresdener Straße 45, statt. An diesem Powertag zeigen echte Ex-Profi-Fußballer wie Christian Kossmann, Mike Rietpietsch und Tim Joppe ihre Tricks und Kniffe am Ball. Berechtigte Familien können über das Bildungs- und Teilhabe-Paket (BuT) dem Verein beitreten. Wir helfen gerne bei der Beantragung. Für die Kinder sind die Angebote dann kostenfrei. Detaillierte Informationen und weitere kostenfreie und interessante Online-Angebote finden Interessierte unter: www.da-capos.de oder unter 0160 8723214.

