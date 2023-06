Sprockhövel: Mercedes-Geländewagen von Firmenhof gestohlen

Die Polizei in Sprockhövel beschäftigt sich mit dem Diebstahl eines teuren Mercedes-Geländewagens.

Sprockhövel. Nicht weit weg von der Autobahn wurde in Sprockhövel eine teure Mercedes-Karosse gestohlen. Wo die Polizei bei den Ermittlungen ansetzen kann.

In der Nacht zu Montag (25./ 26. Juni) wurde in der Schmiedestraße in Sprockhövel von Unbekannten ein olivgrüner Mercedes Benz Geländewagen gestohlen. Das Fahrzeug war unbewacht auf dem Hof eines Firmengeländes geparkt.

Um 6 Uhr den Verlust bemerkt

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Verlust gegen Uhr bemerkt. Es handelt sich um einen Mercedes G Klasse AMG im sechsstelligen Wert. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich Kennzeichen mit EN-Kennung an dem Fahrzeug. Hinweise auf die Diebe gibt es nicht, berichtet die Polizei.

