Sprockhövel: Lesementoren sind enttäuscht über Pisa

Aus ihrer Enttäuschung über die neuesten Ergebnisse der Pisastudie im Bereich Lesen macht sie keinen Hehl: Inge Pape, Vorsitzende des Vereins „Mentor Leselernhilfe Sprockhövel“.

„Wir sind allein in Sprockhövel 70 Mentoren, die den Kindern das Lesen beibringen und es gibt überall in Deutschland so viele Helfer - und doch sind die Zahlen erschreckend.“ Die Lesefreude bei den Jugendlichen in Deutschland hat abgenommen, auch das Leseverständnis ist oft nicht vorhanden. Und rund ein Fünftel der Schüler kann nur sehr schlecht lesen.

Das oberste Gebot ist, Spaß am Lesen zu vermitteln

„Aber es scheint eben noch immer nicht zu reichen, was alles an Unterstützung geboten wird“, bedauert die 67-Jährige. Dabei sind die Mentoren mit Leidenschaft dabei. Auch die Kleinen genießen den „Privatunterricht“ in der Schule. Denn da kümmert sich der Mentor während der Schulzeit in einem separaten Raum um den Schützling. „Es ist bei uns eigentlich immer eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Und das oberste Gebot ist, Spaß am Lesen zu vermitteln“, erklärt Inge Pape.

Es geht beim Lesen nicht ums schnelle Lesen und auch nicht um gutes Lesen. Das Training soll den Kindern zwischen sieben und 16 Jahren Lust aufs Lesen machen.

Sie lesen immer ein Stückchen und sollen dann erzählen

Der Verein arbeite zwar auch mit Tablets, „da verschließen wir uns nicht. Aber es geht doch in erster Linie darum, ein Buch in die Hand zu nehmen.“ Lesekompetenz wird den Kindern beigebracht, aber es wird vor allem darauf geachtet, dass der Sinn verstanden wurde.

Schreiben Lesen groß: die Mentoren der Leselernhilfe. Foto: Stefan Melneczuk

„Man kann die Kinder nicht 45 Minuten lesen lassen, das geht gar nicht. Sie lesen immer ein Stückchen und sollen dann erzählen, was sie gelesen haben. Dann wird klar, ob sie den Inhalt verstanden haben“, schildert die Vorsitzende des Mentorenvereins die Vorgehensweise.

Gebraucht werden neue Mentoren immer

Gebraucht werden neue Mentoren immer, denn der Bedarf ist größer als die Anzahl der Ehrenamtlichen. Und der organisatorische Aufwand, so einen Verein ans Laufen zu bekommen und lebendig zu erhalten, ist sehr hoch.

„Wir treffen uns immer nach den Sommerferien und sind für sechs Schulen da, für Förder-, Grund- und Hauptschulen. Dann setzen wir uns mit den Mentoren-Lehrern im Lehrerzimmer zusammen. Da liegen dann Zettelchen mit dem Namen der Kinder, der Klasse, dem Zeitfenster, wann man mit den Kindern lernen kann.“

Die Schule stellt einen Raum zur Verfügung

Jeder Mentor kann sich aussuchen, wem er Lesehilfe geben möchte und wann es zeitlich passt. Denn die 45 Minuten Lesen einmal in der Woche werden in der Schule durchgeführt. Die stellt einen Raum zur Verfügung, so dass der Mentor sich ganz in Ruhe dem Kind widmen kann, während für die anderen Kindern der Unterricht normal weitergeht.

„Die Kinder müssen mindestens im zweiten Schuljahr sein und die Buchstaben schon kennen“, sagt die 67-jährige gelernte Kinderkrankenschwester. Immer wieder komme man mit den Kleinen auch an das bekannte Wort Blumentopferde. An dem Wort kann man gut erklären, wie wichtig die richtige Silbentrennung ist. Denn es geht ja nicht um eine Pferderasse, sondern um Erde für den Blumentopf. Es gebe nach wie vor sehr viele Kinder, die mit dem Lesen und dem Verständnis sehr große Schwierigkeiten haben. „Die brauchen dringend unsere Hilfe.“