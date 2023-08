Unbekannte sind in Sprockhövel in ein Einfamilienhaus eingedrungen.

Verbrechen Sprockhövel: Kriminelle brechen in Einfamilienhaus ein

Sprockhövel. Offenbar haben Einbrecher die Abwesenheit von Hausbesitzern in Sprockhövel genutzt, um in ihre Immobilie einzudringen. Was sie mitgenommen haben.

Kriminelle haben wieder die Abwesenheit von Hausbesitzern genutzt, um einzubrechen. Wie sie Polizei mitteilt, brachen zwischen dem 19. Juli (17.30 Uhr) und dem 31. Juli (14 Uhr) derzeit unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Zur Streuobstwiese in Sprockhövel ein.

Schränke und Schubladen geöffnet

Sie beschädigten die Terrassentür und gelangten so in das Einfamilienhaus. Im Haus wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Zur Beute konnten durch die Geschädigten noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Kripo übernimmt den Fall

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324 9166-1234 melden.

