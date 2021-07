Ferienprogramm Sprockhövel: Kreative Workshops in der zweiten Ferienhälfte

Sprockhövel. Für die Workshops Hip-Hop, Gaming und Fotografie gibt’s noch freie Plätze. Sie laufen bei der Stadt Sprockhövel im Rahmen eines Förderprogramms.

Noch freie Plätze gibt es in drei verschiedenen Aktionen, die im Rahmen des Förderprogramms „Extra-Zeit zum Lernen“ in der zweiten Ferienhälfte laufen. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen von Klasse 5 bis 13, die in Sprockhövel leben.

Jugendliche produzieren selbst Musik

Los geht’s in der ersten August-Woche (2. bis 6. August) mit einem Hip-Hop-Projekt. Dabei setzen sich die Jugendlichen nicht nur mit der Rap-Musik auseinander, sie komponieren auch eigene Stücke und erstellen elektronische Beats, nehmen ihre Musik anschließend auf und bearbeiten sie mit einem Musikproduktions-Programm. All das passiert in der Mathilde-Anneke-Schule.

Ebenfalls in der Mathilde-Anneke-Schule gibt es eine Woche später (9. bis 13. August) den Workshop „History of Gaming“. Während einer Zeitreise durch die Geschichte der Videospiele können die Teilnehmer einige Computer-, Konsolen- und Automatenspiele ausprobieren. Aber es wird auch über gesellschaftlich relevante Themen gesprochen, etwa die wirtschaftliche Bedeutung der Videospiele oder die Darstellung von Gewalt und mögliche soziale Auswirkungen.

Foto-Workshop zum Ferienende

Für die letzten beiden Ferientage (16. und 17. August) ist ein Foto-Workshop geplant. Im Jugendzentrum Haßlinghausen lernen die Jugendlichen den Umgang mit Studioblitzen, LED-Lampen, Hintergründen und natürlich Kameras. Untereinander werden Fotos gemacht, daher sollten die Teilnehmer nach Möglichkeit verschiedene Requisiten und Kleidung mitbringen. Auch eine abschließende Bearbeitung mit Photoshop Elements ist vorgesehen.

Alle Aktionen laufen täglich, 10 bis 16 Uhr. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei Heidrun Müller entweder per Mail an: heidrun.mueller@sprockhoevel.de oder telefonisch unter: 02339/917-333.

