Sprockhövel: Kostenloses Schachangebot für Kinder

Schachlehrer Markus Borgböhmer mit interessierten Jugendlichen bei einem Anfängerkursus in Schach.

Sprockhövel. Der Kulturrucksack NRW macht’s möglich: In beiden Stadtteilen Sprockhövels bieten die Jugendzentren kostenlose Schachkurse für Kinder an.

Die Jugendzentren Haßlinghausen und Niedersprockhövel bieten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW ein kostenloses Schachangebot für Zehn- bis 14-Jährige an.

Markus Borgböhmer vermittelt Profi-Tricks

Ob Anfänger oder fortgeschrittene Schachliebhaber, unter der Leitung des Schachlehrers Markus Borgböhmer lernen neugierige Kinder und Jugendliche je nach Spielerfahrung die Grundregeln erste Strategien, aber auch kleine Tricks und Kniffe der Profis kennen. Die Schachangebote finden in der Zeit von Mittwoch, 9. März, bis Donnerstag, 23. Juni, jeden Mittwoch von 16.30 bis 17.30 Uhr in Niedersprockhövel und jeden Donnerstag von 16.30 bis 17.30 Uhr in Haßlinghausen statt.

Anmeldungen sofort möglich

Anmeldungen sind ab sofort (Erreichbarkeit: Dienstag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr) möglich unter 02339 917-457 (Jugendzentrum Niedersprockhövel); E-Mail: jz-niedersprockhoevel@sprockhoevel.de und 02339 917-357 (Jugendzentrum Haßlinghausen), E-Mail: jz-hasslinghausen@sprockhoevel.de

