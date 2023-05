Sprockhövel: Kinder gestalten ihre Spielplätze wieder selbst

Sprockhövel. Kindermeinung gefragt: Vier Varianten stehen für zwei Sprockhöveler Spielplätze aktuell zur Abstimmung. Hier geht’s zur Teilnahme.

Eltern und Kinder dürfen bei der Spielplatzgestaltung mitreden – das hat sich im vergangenen Jahr in Sprockhövel bewährt. Jetzt geht es um die beiden Spielplätze an der Langenbruchstraße in Hiddinghausen und an der Goethestraße in Niedersprockhövel.

„Mitreden Bewegung, kreatives Spielen und frische Luft – Spielplätze sind zentrale Treffpunkte für Kinder und ihre Eltern“, meint die Stadt. Und deshalb hat sie über das Bürgerbeteiligungsportal NRW im Internet in einem ersten Schritt seitens der örtlichen Spielplatz-Kommission sowie des Fachbereichs Jugend/Familie bereits eine Abfrage gestartet: Kinder im Alter bis zu 14 Jahren sollten ihrer Phantasie freien Lauf lassen und Wünsche äußern, welche Art Spielgerät sie gerne nutzen würden.

Aus den vielen Ideen wurden insgesamt vier Alternativen von passenden Spielgeräten zur Neugestaltung der beiden Spielplätze ausgewählt. Über diese können Kinder mithilfe ihrer Eltern derzeit abstimmen. Zu den beiden Umfragen gelangen Interessierte über die Website der Stadt Sprockhövel – sie sind bis Sonntag, 21. Mai, freigeschaltet.

Auch an den beiden Spielplätzen selbst werden Schilder mit einem QR-Code für die Teilnahme aufgehängt.

