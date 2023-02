Sprockhövel: Kein Schulbusverkehr an Rosenmontag

Die Linienbusse für Schulfahrten des VER fallen am Rosenmontag aus. Auch am Veilchendienstag bleiben die Schulbusse im Depot.

Sprockhövel. Zum Straßenkarneval am Rosenmontag und Veilchendienstag gibt es Änderungen beim Sprockhöveler Schulbusverkehr. Hier der Überblick.

Aufgrund von beweglichen Ferientagen findet am Rosenmontag, 20. Februar, im Ennepe-Ruhr-Kreis an den meisten Schulen kein Unterricht statt. Aus diesem Grund gilt an diesem Tag bei der VER der Ferienfahrplan.

Schulbezogene Fahrten fallen aus

Alle schulbezogenen Fahrten werden daher nicht angeboten. Am Veilchendienstag, 21. Februar, findet an einzelnen Schulen kein Unterricht statt, die für diese Schulen eingesetzten Einsatzwagen der VER und im Auftrag der VER verkehren nicht. Alle Fahrtenausfälle finden sich unter: Kurzfristige Verkehrsmeldungen – VER (ver-kehr.de).

Rosenmontagszug in Holthausen

Am Rosenmontag, 20. Februar, findet in Hattingen-Holthausen der Rosenmontagszug statt. Wie in den vergangen Jahren auch wird das Verkehrsangebot auf der Linie 559 zwischen Niedersprockhövel Kirche und Hattingen Schulzentrum verstärkt (Dienst 559E). Der Zusatzbus verkehrt über den Linienweg der 559. In Holthausen können die Haltepunkte „Herrmannstraße“ und „Am Röhr“ nicht bedient werden. Stattdessen soll auf der Holthauser Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet werden. Alle Infos auch auf der VER-Homepage unter: Veranstaltungs- und Sonderverkehr - VER (ver-kehr.de).

