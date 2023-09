Sprockhövel: Kaufleute-Verein ruft zu Projekt-Wettbewerb auf

Der WIS-Verein will das Vereinsvermögen für einen Wettbewerb einsetzen. Interessierte können sich bewerben.

Sprockhövel. Der WIS-Verein wird aufgelöst. Das Vereinsvermögen soll in einen Wettbewerb fließen: Gesucht werden geeignete Projekte für Sprockhövel.

Die Vereinigung der Kaufleute in Niedersprockhövel, die Wirtschaftliche Interessengemeinschaft Sprockhövel (WIS), wurde Anfang 2023 aufgelöst, der Verein befindet sich in der Liquidation. Den ehemaligen Mitgliedern des Vereins ist es wichtig, dass das noch vorhandene Vermögen des Vereins für gute Projekte in ihrem Ortsteil Niedersprockhövel eingesetzt wird.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Vereinsmitglieder haben auf Auszahlung verzichtet

So haben die Mitglieder auf der letzten Mitgliederversammlung des Vereins auf die Auszahlung des Vereinsvermögens verzichtet und beschlossen, einen Wettbewerb auszuschreiben. Wer in Niedersprockhövel wohnt oder arbeitet kann sich mit einem Projektvorschlag bewerben und eine Förderung von bis zu 5000 Euro pro Projektantrag erhalten.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Bis 5000 Euro pro Einzelprojekt

Hierfür muss das geplante Projekt schriftlich vorgestellt und die beantragte Fördersumme begründet werden. Das Projekt muss in Niedersprockhövel ansässig sein und auch durchgeführt werden. Bewerben können sich: Bürgerinnen und Bürger, Geschäftsinhaberinnen und -inhaber, Vereine und Organisationen. Die Projektbewerbungen können uns über mail@wissprockhoevel.dezugesendet werden. Einsendeschluss ist der 30. November. Eine Jury aus fünf Mitgliedern entscheidet dann im Dezember über die Vergabe. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Anschluss persönlich benachrichtigt.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel