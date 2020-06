Sprockhövel: Kämmerer fordert neue Gemeindefinanzierung

Sprockhövel Volker Hoven lobt die Signale des 130-Milliarden-Konjunkturpaketes der Bundesregierung. Doch die Hilfen müssten bei den Wurzeln ansetzen

Sprockhövels Stadtkämmerer und Beigeordneter Volker Hoven (SPD) hat viele lobende Worte für das 130 Milliarden Euro teure Konjunkturprogramm der Bundesregierung gefunden, "da ist viel richtig gemacht worden", sagte er der WAZ. Dass die insbesondere von vielen Ruhrgebietskommunen geforderte Altschuldenlösung nun nicht gekommen ist, enttäuscht Hoven indes. "Und das eigentliche Problem geht jedoch tiefer: Damit es nach einem Schuldenschnitt wieder aufwärts gehen kann, müssen die Regeln geändert werden", Bund und Land NRW könnten den Städten nicht immer mehr kostenspielige Aufgaben aufbürden, "sonst wachsen sofort wieder neue Schulden."

Kosten der Inklusion

Als Beispiel nennt Hoven die Kosten für Inklusion: Für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen greife ein Bundesgesetz, an den tatsächlichen Kosten etwa für Integrationshelfern, die Kinder mit Handicap in der Schule begleiten, werde die Kommune in hohem Maße beteiligt. Hoven: "Hier fordere ich eine deutliche Entlastung."

Stadt arbeite an Konsolidierung des Haushalts

Die Rahmenbedingungen für eine Stadt wie Sprockhövel, die auf einem Schuldenberg von insgesamt rund 60 Millionen Euro sitzt, seien schwierig. "Wir müssen wegen der Zweipoligkeit viele Strukturen doppelt vorhalten und der Regionalplan eröffnet uns für die Gewerbeansiedlung kaum Potenziale", sagt Hoven. Sprockhövel habe trotz dieser Belastungen in den zurückliegenden Jahren kräftig an der Konsolidierung des städtischen Haushaltes gearbeitet.

Hilfe für Familien kurbelt Konsum an

Zufrieden äußert sich der Kämmerer zur befristeten Absenkung der Mehrwertsteuer und den Hilfen für Familien. "Auch unsere Bürger haben in den letzten Wochen viele Kosten etwa im Bereich der Kinderbetreuung gehabt, 300 Euro pro Kind wird den Konsum auch in unserer Stadt ankurbeln helfen."

Ausfall der Gewerbesteuer ausgleichen

Auch wenn es keine Entlastung bei den Altschulden gibt, so lobt Sprockhövels Kämmerer doch die Entscheidung in Berlin, dass der Bund drei Viertel der Kosten für für die Unterbringung von Sozialhilfe übernehmen will. Das erweitere den Investitionsspielraum. Und dass die Ausfälle bei der Gewerbesteuer ausgeglichen werden sollen, beruhigt Kämmerer Volker Hoven auch: "Die Einbrüche spüren wir nämlich jetzt schon überdeutlich."