Sprockhövel: Jugendliche zu Entscheidern weiterbilden

Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments bei einer Weiterbildung in Bielefeld. Engagierte junge Sprockhöveler sollen weitere Angebote zur Politischen Bildung erhalten.

Sprockhövel. Sprockhövel setzt auf Beteiligung von Jugendlichen: Kontakt zu einer Bildungsakademie soll spannende Projekte zur Politischen Bildung vermitteln.

Um Sprockhövel kinder- und jugendfreundlicher zu gestalten, soll die Beteiligung und Mitsprache der Zielgruppe ausgebaut werden. Dazu hatte sich die Stadt bei der „Jugend entscheidet-Akademie“ beworben.

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten +++

Kinder- und Jugendparlament hat sich konstituiert

Bereits im vergangenen Jahr hat sich in der Stadt Sprockhövel zum ersten Mal ein Kinder- und Jugendparlament konstituiert. Damit wird Jugendlichen im Alter von elf bis 18 Jahren die Möglichkeit gegeben, in ihrer Stadt etwas zu bewegen, Aktionen und Projekte zu planen und ihre Interessen in der Politik zu vertreten.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Zielgruppen der Jugend entscheidet-Akademie

Mit der Qualifizierung zur „Jugend entscheidet-Akademie“ lernen Mitarbeitende in der lokalen Jugendarbeit über zwölf Monate hinweg unterschiedliche Methoden kennen, um mehr Kinder und Jugendliche zu motivieren, eigene Wünsche und Ideen für Sprockhövel in politische Prozesse mit einzubringen.

Gewinnen Sie Zoom-Karten beim Familien-Check Wie familienfreundlich ist Ihre Stadt? Der Arbeitgeber? Das Umfeld? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns in einer Online-Umfrage und gewinnen Sie Tickets für die Zoom Erlebniswelt. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei Familienkarten für die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen (für je zwei Erwachsene und zwei Kinder). In unserem „großen Familien-Check“ können Sie zum Beispiel das Freizeitangebot in ihrer Stadt bewerten oder wie die Kitaplatz-Vergabe läuft. Dabei verteilen Sie Schulnoten und können auch frei kommentieren. Die Umfrage ist anonym und wird vor allem statistisch ausgewertet. Wenn Sie uns aber von Erfahrungen oder Beobachtungen berichten möchten, freuen wir uns, wenn Sie ihre Kontaktdaten angeben: waz.de/familiencheck

Stadt hat sich am kostenlosen Programm beworben

Bereits im Juni hatte sich die Stadt Sprockhövel um eine Teilnahme an dem kostenlosen Programm beworben und konnte sich als eine von nur 35 weiteren Kommunen einen Platz in der Akademie sichern. Was ist die „Jugend entscheidet-Akademie“? Demokratie kann man üben. Für Städte und Gemeinden, die sich trauen, bei der Arbeit mit Jugendlichen neue Wege zu gehen, hat die gemeinnützige Hertie Stiftung die „Jugend entscheidet-Akademie“ gegründet.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Junge Menschen an Entscheidungen in ihrer Stadt beteiligen

Sie ist ein Angebot für Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen aus ganz Deutschland: Für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, aber auch für Mitarbeitende von Verwaltungen und lokaler Jugendarbeit, die junge Menschen an realen Entscheidungen beteiligen wollen. Über ein Jahr lernen die Akademie-Teilnehmenden durch verschiedene Bildungsangebote Methoden kennen, mit denen Jugendliche in die Kommunalpolitik einbezogen werden.

Erstes Modul startet im September

Im September startet in Berlin das erste Modul der Akademie: „Stadt der Zukunft – Wie wollen wir gemeinsam vor Ort leben?“ mit Vertretern aus 45 Kommunen), weitere Module folgen. Wer Interesse hat, findet weitere Informationen unter https://www.jugendentscheidet.de

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel