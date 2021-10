Sprockhövel: John-Lennon-Hommage im Gemeindehaus

Achim Amme (rechts) und Volkwin Müller kommen mit „All You Need Is Love – Lennons letzte Jahre“ Ende Oktober nach Sprockhövel.

Sprockhövel. Mit „All you need is love“ gastieren zwei Künstler Ende Oktober in Sprockhövel. Karten gibt es ab Montag, 11. Oktober, im Vorverkauf.

Nach anderthalb Jahren coronabedingter Pause meldet sich im Oktober der Förderverein der Stadtbibliothek „LeseZeichen“ mit einer Veranstaltung zurück. „Es kommt ein Beatle nach Sprockhövel“ so kündigt der Verein das Event für Freitag, 29. Oktober, im Evangelischen Gemeindehaus am Perthesring 18 an. Organisiert wurde es gemeinsam mit der Stadtbücherei Sprockhövel.

Ein echter Beatle ist es zwar nicht, jedoch verspricht auch das Programm „All you need is love – Lennons letzte Jahre“ einen unterhaltsamen Abend mit einer Hommage an den – vielleicht berühmtesten – der „Fab Four“. Es ist ein bewegender und persönlicher Rückblick auf John Lennon, bestritten von dem Autor, Schauspieler und Musiker Achim Amme, der aus der Lennon-Biografie von Philip Norman liest. Dazu gibt es originale Einspieler und Amme singt auch. Den eigentlichen musikalischen Part aber übernimmt der Singer-Songwriter Volkwin Müller, der nicht nur mit seiner kräftig-gefühlvollen Stimme zu überzeugen weiß, sondern auch mit Gitarre und Fußschlagzeug.

Es gelten die „drei G“, für 100 Zuschauer ist Platz

„Wir freuen uns, Ende Oktober ein großes und vor allem großartiges Event anbieten zu können und stecken gerade mitten in den Vorbereitungen“, freut sich Monika Klene vom Förderverein LeseZeichen. „Wir haben ja erst überlegt, dieses Jahr gar kein Event zu machen“, gibt sie zu. Aber wegen der stabilen Corona-Zahlen und klaren Regeln könne der Verein es nun „guten Gewissens“ durchführen: An dem Abend gilt die 3G-Regel und um ausreichend Abstand unter den Zuschauen zu haben, werden nur 100 Karten verkauft.

„All you need ist love – Lennons letzte Jahre“ startet am Freitag, 29. Oktober, 19 Uhr. Einlass ist aber bereits ab 17.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab Montag, 11. Oktober, für zehn Euro im Vorverkauf. Sie werden in beiden Standorten der Stadtbücherei, bei Frisör und Bistro Metamorphose (Hauptstraße 2), in der Heißmangel und Wäscherei Monika Brodersen (Hauptstraße 1), bei „Der Buchladen“ (Hauptstraße 34) und Gimbel Heimdekor (Mittelstraße 13) verkauft.

Lesungen wieder im neuen Jahr

Nach dem musikalischen John-Lennon-Abend möchte der Förderverein spätestens auch wieder Lesungen organisieren, verrät Monika Klene. „Zum neuen Jahr wollen wir wieder mit unserem regelmäßigen Programm starten.“