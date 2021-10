Sprockhövel: In Stephans Vinothek gibt es 150 Sorten Wein

Sprockhövel. Wein ist Stephan Rohnerts Leidenschaft. Mit „Stephans Vinothek“ in Sprockhövel-Haßlinghausen hat er sie zum Beruf gemacht.

„Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.“ Dieses Zitat stammt zwar von Goethe, aber es ist auch die Überzeugung von Stephan Rohnert. In seinem Geschäft „Stephans Vinothek“ prangt es prominent an der Wand. Mit ihr machte der 51-Jährige im Juni dieses Jahres seine Leidenschaft zum Beruf – und das mitten in Haßlinghausen.

Schon immer Spaß am Wein

Jahrelang war Rohnert kaufmännischer Leiter bei einem großen Unternehmen, später als Geschäftsführer bei einem anderen tätig, bevor er sich dazu entschloss, sein eigenes Geschäft zu eröffnen. Dass dabei die Wahl auf Wein fiel begründet er so: „Weil ich schon immer Spaß an Wein hatte.“ Und das nicht nur zum Trinken, auch für den Weinbau kann er sich begeistern.

Gut 20 Jahre ist es her, da entdeckte Stephan Rohnert den Weingenuss für sich. „Ab einem gewissen Alter fängt man an, ein bisschen besser zu essen. Und mit dem besseren Essen kommt dann auch der Wein.“ Welcher sein erster war, daran erinnert er sich zwar heute nicht mehr, aber es könnte ein Riesling gewesen sein, meint er. „Zumindest trinke ich heute noch gerne Riesling.“

Stephan Rohnert ist seit gut 20 Jahren vom Wein begeistert. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Dabei hat der vielen Wein-Anfängern zu viel Säure, weiß der Fachmann, ein beliebter Einstiegswein – zumindest bei den Weißweinen – ist Grauburgunder. Der habe ein Aromenprofil, das viele Menschen anspricht, und wenig Säure. Allerdings, so betont Rohnert: „Wein braucht immer eine gewisse Säure. Sie gibt dem Wein Struktur.“

Breites Angebot für Weinkenner und Einsteiger

In seiner Vinothek an der Mittelstraße 9 werden sowohl Einsteiger als auch Weinkenner fündig. Rund 150 Sorten hat Stephan Rohnert im Sortiment, den größten Teil bezieht er nicht über den Großhandel, sondern direkt von Weingütern in Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Österreich und Deutschland. Das hat den Vorteil, dass er Weine im Sortiment hat, die es nicht an jeder Ecke gibt.

Rund 150 verschiedene Weine gibt es in „Stephans Vinothek“. Die meisten davon bezieht er direkt von den Weingütern. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Preisspanne ist groß: Die preiswerteste Flasche bietet Rohnert für 5,40 Euro an, die teuerste kostet 149 Euro. Allerdings, erklärt der Vinothek-Besitzer: „Dass Wein im Fachhandel teuer sein muss, ist ein weit verbreiteter Fehlglaube.“ 70 bis 80 Prozent seiner Weine lägen unter zehn Euro.

Wein und Essen gehören zusammen

In „Stephans Vinothek“ können die Kunden den Wein aber nicht nur kaufen, sondern auch trinken – das unterscheidet die Vinothek eben von einem Weinhandel. Im hinteren Bereich gibt es einen Ausschankraum, in dem Rohnert regelmäßig Veranstaltungen rund um den Wein anbietet.

Jeder Freitag etwa steht ab 16 Uhr unter dem Motto „Käse und Wein“. Außerdem gibt es Themenabende zu Nord- oder Süditalien, Frankreich oder Spanien – dann auch mit passendem Menü. Das ist wichtig, denn „Wein verändert mit dem Essen häufig seinen Geschmack“. Und der ist schließlich das Wichtigste: „Am Ende des Tages muss der Wein schmecken“, findet Stephan Rohnert.