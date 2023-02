Sprockhövel: Hubschrauber muss einen Patienten holen

Ein Rettungshubschrauber hat am Montagmorgen einen Patient in Sprockhövel abgeholt.

Sprockhövel. Die Feuerwehr Sprockhövel hat am Montag einen Patient in Haßlinghausen aufnehmen müssen. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Am Montag rückte die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel gegen 9.45 Uhr zur Kortenstraße in Haßlinghausen aus. Dort musste ein Patient mit Hilfe eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus transportiert werden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Feuerwehr sicherte die Landestelle ab

Die Feuerwehr sicherte die Landestelle des Hubschraubers im Wendehammer der Straße ab. Weiterhin wurde der Patient mit einer Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss geholt, so dass er von dort aus zum Hubschrauber transportiert werden konnte. Gegen 11.15 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel