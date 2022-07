Sprockhövel: Hubschrauber holt Verletzten am Leveloh

Sprockhövel. Im Industriegebiet Bossel in Sprockhövel ereignete sich Freitagmittag ein Arbeitsunfall. Ein Fall für den Rettungshubschrauber Christoph 8.

Im Industriegebiet Bossel in Obersprockhövel ereignete sich am Freitagmittag in einem Gewerbeunternehmen ein Arbeitsunfall. Dank der gut funktionierenden Zusammenarbeit von Notarzt und Notfallsanitätern konnte das Unfallopfer schnell erstversorgt werden und der angeforderte Rettungshubschrauber landete bald am Ort des Geschehens.

Feuerwehr sichert Landeplatz des Hubschraubers ab

Der ebenso altgediente wie zuverlässige Hubschrauber Christoph 8 senkte sich auf eine Freifläche in der Nähe des Unternehmens, und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Niedersprockhövel hatten den Einsatz schon gut vorbereitet, indem sie die Landung absicherten insbesondere gegen zahlreiche Schaulustige, die das Spektakel verfolgen wollten. Auch die Straße war während des Einsatzes beidseitig gesperrt.

Transport nach Köln

Nachdem die Übergabe des Verletzten erfolgt und er im Hubschrauber aufgenommen war, hob Christoph 8 wieder ab, um den Mann in eine Spezialklinik nach Köln zu fliegen.

