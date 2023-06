Zwei Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel am Sonntag zu bewältigen.

Feuerwehr Sprockhövel: Hilflose Person in Wohnung am Rathausplatz

Sprockhövel. Die Feuerwehr Sprockhövel musste sich am Sonntagnachmittag um eine vermisste Person in Haßlinghausen kümmern. Welchen Verlauf der Einsatz nahm.

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu zwei Einsätzen alarmiert. Gegen 15.30 Uhr bemerkten zwei Spaziergänger einen gebrochenen Baum in einer Oberleitung in der Straße „Am Westenfelde“. Die Feuerwehr sicherte den Bereich bis zum Eintreffen des Energieversorgers ab. Dieser entfernte den Baum anschließend mit eigenen Mitteln. Ein weiteres Zutun der Feuerwehr war nicht notwendig.

Zutritt über ein gekipptes Fenster

Nach einer Stunde war der Einsatz für die fünf ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte beendet. Um 16.21 Uhr rückten Kräfte zu einem Wohnhaus am Rathausplatz aus. In einer Wohnung wurde eine vermisste, hilflose Person vermutet. Über ein gekipptes Fenster konnte sich Zutritt zur Wohnung verschafft werden. Allerdings war niemand in der Wohnung anzutreffen. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Der Einsatz war für die elf ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nach 30 Minuten beendet.

