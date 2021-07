Sprockhövel: Hier werden die Soforthilfe-Anträge eingereicht

Sprockhövel. Nach der Unwetterkatastrophe können Betroffene Soforthilfe beantragen. Dies läuft über die Städte. Das sind die Ansprechpartner in Sprockhövel.

Für von der Unwetterkatstrophe betroffene Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gewerbetreibende und Betriebe soll es vom Land Nordrhein-Westfalen Soforthilfe geben. Diese muss allerdings beantragt werden – und zwar bei den Kommunen.

In Sprockhövel können betroffene Bürger diese Anträge bei Claudia Alers eingereicht werden. Sie ist erreichbar unter 02339/917-288 oder per Mail an: claudia.alers@sprockhoevel.de. Gewerbliche Betriebe, freie Berufe, Landwirte und land- und forstwirtschaftliche Betriebe können sie hingegen an Christiane Beumer richten: 02339/917-436 oder -347 sowie per Mail: christiane.beumer@sprockhoevel.de.

In beiden Fällen ist die Antragstellung bis Dienstag, 31. August, möglich. Antragsvordrucke sowie weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Landes NRW: www.land.nrw/soforthilfe. Zudem hat die Landesregierung ein Bürgertelefon für grundsätzliche Fragen zum Verfahren eingerichtet: 0211/4684-4994.

