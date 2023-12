Vorweihnachtszeit Sprockhövel: Hier gibt‘s schöne Events am Dritten Advent

Sprockhövel Das Wochenende am Dritten Advent kommt mit einigen Angeboten für die Weihnachtsstimmung: Konzerte und eine Weihnachtsfeier.

Der Dritte Advent in Sprockhövel verspricht zahlreiche Angebote, um wenigtens stundenweise in besinnlicher Atmosphäre entspannen zu können. Waren es an den beiden vergangenen Adventswochenenden überwiegend Weihnachtsmärkte, die zum Klönen und Verweilen einluden, sind es nun Konzerte.

Swinging Christmas

Swinging Christmas In der evangelischen Kirche Herzkamp (Barmer Straße) wird am Sonntag um 17 Uhr zu „Swinging Christmas mit der Night & Day Band“ eingeladen. Mit von der Partie ist die Sängerin Antonella D‘Orio. Der Eintritt kostet 15 Euro, im Vorverkauf 13 Euro. Verjazzte traditionelle Weihnachtslieder und amerikanische Christmas Songs sorgen an diesem Nachmittag garantiert für eine gute Stimmung. Das Highlight des Ensembles ist die versierte und stimmgewaltige Sängerin, die ihr italienisches Programm „Grande, Grande, Grande“ mit der Night & Day Band vor begeistertem Publikum und vollbesetzten Häusern 2023 gleich mehrfach dargeboten hat.

Weihnachtsfeier Café Doll

Seit dem Frühsommer bietet die Sprockhöveler Projektschmiede Da Capos jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat mit dem Café Doll (Rathausplatz 1) einen neuen Seniorentreff an. Am 21. Dezember lädt das Café von 15.30 bis 17 Uhr zu einer kleinen Weihnachtsfeier ein. Schön geschmückt warten die Räumlichkeiten mit der neuen Leiterin der Runde, Linda Hürland, auf die Senioren aus ganz Sprockhövel. Zu Weihnachten wird auch etwas Schönes gemeinsam gebastelt. Das Angebot wird von der Dausend Stiftung aus Wuppertal unterstützt und hilft dabei, der Alterseinsamkeit entgegenzuwirken und ein niederschwelliges Angebot zu bieten.

Konzert des Musikzug-Blasorchesters

Darauf haben die Fans lange gewartet: Das Blasorchester des Musikzugs der Feuerwehr Sprockhövel lädt unter neuer Leitung von Marc Westmeier ganz herzlich zur alljährlichen Weihnachtsmatinée am Adventssonntag um 11 Uhr in die Glückaufhalle ein. Der Eintritt ist wie immer frei. Neben bekannten, schönen Filmmelodien ergänzen traditionelle Advent- und Weihnachtslieder das Programm.

Weihnachtskonzert der Kirchenchöre

Gemeinsames Adventskonzert der beiden evangelischen Kirchenchöre Bredenscheid und Sprockhövel in der Zwiebelturmkirche Foto: Sarah Meyer / FUNKE Foto Services

Die Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel laden am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr zu ihrem WEihnachtskonzert in die Zwiebelturmkirche ein. Dargeboten wird das Werk „Gloria“ des italienischen Barockmeisters Antonio Vivaldi. Im zweiten Programmteil laden die Chöre zum Mitsingen bekannter Weihnachtslieder ein. Die Leitung hat Ropudani Simanjuntak. Begleitet werden die Chöre von einem Projektensemble, der Sopranistin Maya Blaustein und der Altistin Boshana Milkov. Der Eintritt ist frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel