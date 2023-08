Sprockhövel: Hier geht’s zur Anmeldung der Schulanfänger

Die sechsjährige Mia hat es geschafft: Sie wurde in dieser Woche eingeschult.

Sprockhövel. Kaum sind die aktuellen i-Dötzchen heil in ihren Grundschulen angekommen, rücken die nächsten ins Blickfeld. Was die Eltern wissen müssen.

Seit dem Schuljahr 2008/2009 wurden die Schulbezirke für öffentliche Grundschulen abgeschafft. Es steht den Eltern seitdem frei, ihr Kind an einer anderen als der wohnortnächsten Grundschule anzumelden. Dessen ungeachtet hat jedes Kind in seiner Gemeinde einen gesetzlichen Anspruch auf Besuch der wohnortnächsten Grundschule im Rahmen der festgesetzten Aufnahmekapazität. Schulpflichtig werden die Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2017 bis einschließlich 30. September 2018 geboren sind.

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten +++

Auch jüngere Kinder können eingeschult werden

Kinder, die nach dem 30. September 2024 das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind (Schulfähigkeit).

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Eltern bekommen schriftliche Aufforderung

Die Sprockhöveler Eltern werden vom Schulträger schriftlich aufgefordert, ein Anmeldeformular („Gelber Zettel“) auszufüllen und dieses bis zum 22. September 2023 an der Grundschule abzugeben, wo ihr Kind angemeldet werden soll. Dann werden die Eltern informiert. Eltern, die ihr Kind auf Antrag einschulen lassen möchten, sollten sich bis Ende September 2023 telefonisch oder schriftlich mit der jeweiligen Schule in Verbindung setzen.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Adressen der vier Sprockhöveler Grundschulen

Hier die Grundschulen: BÖRGERSBRUCH, Dresdener Straße 43, 02324 9701529; GENNEBRECK, Zum Sportplatz 10a, 0202 25 24 16 00; HASSLINGHAUSEN, Geschwister-Scholl-Straße 6, 02339 12 42 02; HOBEUKEN, Hobeuken 11, 02339 91 96 700.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel