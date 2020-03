Sprockhövel Ein Schritt zu mehr Barrierefreiheit bieten die Haltestellen am Busbahnhof in Niedersprockhövel. Echtzeit-Anzeige und Vorlesefunktion im Test:

Am Busbahnhof Niedersprockhövel Kirche informieren die Haltestellenschilder nach einem erfolgreichen Probebetrieb nun in Echtzeit über die Ankunft der Busse. Die Säulen mit eingebauten Displays sollen zudem Sehbehinderten und Blinden das Busfahren erleichtern.

Abfahrtszeiten der Busse in Echtzeit

Insgesamt fünf neue Masten gibt es an der Haltestelle. Jedes Display besitzt vier Zeilen. Auf ihnen lassen sich die nächsten Buslinien, ihre Fahrtziele und die Restzeit bis zur Abfahrt ablesen. Die Daten aktualisieren sich in Echtzeit. Heißt: Wenn ein Bus Verspätung hat, wird diese direkt auf die planmäßige Zeit addiert. Auch Umleitungen oder Störungen werden auf den Anzeigen dargestellt.

Bisher klappt das Anzeigen der Fahrtzeiten auch relativ gut. Bei unserem Test wurde für eine Linie beispielsweise eine Verspätung von zwei Minuten angezeigt – das hat genau gestimmt. Die Anzeigen sind gut lesbar und haben eine große Schrift. Bei Dunkelheit sind sie beleuchtet.

Anzeige von Schulfahrten

Die Beleuchtung ist zentral gesteuert und orientiert sich an den Sonnenauf- und -untergangszeiten, erklärt Philipp Welsch, Geschäftsleiter Instandhaltung bei der Verkehrsgesellschaft Ennepe Ruhr (VER).

Außerdem werden auf den Haltestellenschildern auch Schulfahrten angezeigt, die auf den Papieraushängen nicht zu finden sind.

Vandalismus in der Testphase kleinere Probleme

Fahrgast Annelie Hellwig freut sich über das neue Angebot: „Man kann sofort erkennen, wann der nächste Bus kommt. Das finde ich ganz toll.“ Sie hofft, dass die Anzeigen nicht dem Vandalismus zum Opfer fallen. „Ich habe schon gesehen, dass die Scheibe eines Displays mit Sprühfarbe beschmiert war. Das ist eine Unverschämtheit.“

Einige kleinere Probleme gibt es noch. So war die Linie SB37 bei Test längst abgefahren, auf der Anzeige wurde sie immer noch angekündigt. Außerdem fehlten bei einigen Fahrten die Echtzeit-Informationen. "Solange die Fahrzeuge zum Beispiel noch im Depot stehen und nicht angemeldet sind, werden auf den Anzeiger nur die Fahrplandaten angezeigt", erklärt Welsch. Auch bei technischen Störungen des Systems werden die vorgesehenen Ankunftszeiten laut Fahrplan angezeigt.

Akustische Hilfe für Sehbehinderte

Die Anlagen sind zudem ein Schritt zu mehr Barrierefreiheit: Sie sind nicht nur optische Hilfe, sondern auch eine akustische. Für Menschen mit Sehbehinderung gibt es nämlich eine Vorlesefunktion.

An einem gelben Kasten mit der Aufschrift „Info“, lesbar in regulären Buchstaben und in Blindenschrift, befindet sich ein Knopf. Wird er gedrückt, meldet sich eine Frauenstimme. „332 Richtung Wuppertal-Barmen Bahnhof, in drei Minuten“, sagt die Stimme aus dem Computer dann beispielsweise. Auch die nachfolgenden Fahrten werden vorgelesen. Bei unserem Test sind die Ansagen gut zu verstehen und in einer dem Ort entsprechenden Lautstärke.

Kinder missbrauchen Vorlesefunktion

„Viele Leute tun sich schwer beim Lesen. Für die ist das gut“, meint Lothar Plattnick, der gerade auf seinen Bus wartet. Gina Götze hat mit der Vorlesefunktion bisher dagegen keine guten Erfahrungen gemacht: „Manchmal drücken kleine Kinder fünf mal hintereinander da drauf. Das ist ziemlich nervig.“ Eine Passantin unterstützt Götzes Aussage: „Ich habe schon von vielen gehört, dass die Schulkinder ständig das Ding aktivieren“, sagt sie. Und kritisiert: „Für die ist das nur ein Spielzeug.“

Besondere Regeln und Fahrpläne durch das Coronavirus

In Zeiten von Corona gelten auch in Bussen besondere Regeln. So hat die VER, wie zum Beispiel auch die Bogestra, den Vordereinstieg in Bussen seit dem vergangenen Wochenende gesperrt.

Der Ticketverkauf beim Fahrpersonal wurde eingestellt und der Bereich entsprechend abgesperrt. Ein Ticket müssen sich Fahrgäste nun vor Fahrtantritt besorgen.Durch die Maßnahme soll die Wahrscheinlichkeit der Übertragung des Coronavirus für das Fahrpersonal und die Fahrgäste minimiert werden.

Da die Schulen gesperrt sind, finden aktuell auch keine Schulfahrten statt. Auch die Nachtexpress-Linien fahren nicht mehr. Seit Mittwoch gilt der Ferienfahrplan. Die neuen Fahrplandaten sollen ab sofort auch digital über die elektronische Fahrplanauskunft und VER-App abrufbar sein.

