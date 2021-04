Corona-Pandemie Sprockhövel geht am Donnerstag in die Distanz

Sprockhövel. Die Sieben-Tage-Inzidenz im EN-Kreis liegt konstant über 165. Am Donnerstag wird auch in Sprockhövel wieder dicht gemacht.

Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Ennepe-Ruhr-Kreis nunmehr seit dreiaufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 165 überschritten hat, gehen die Schulen aufgrund des neuen bundesweit einheitlichen Infektionsschutzgesetzes seit Donnerstag wieder in den Distanzunterricht.

Abschlussklassen und Förderschule sind ausgenommen

Ausnahmen gelten für Abschlussklassen und Förderschulen. Ebenfalls stark eingeschränkt ist ab heute die Betreuung in den Kindertagesstätten. Diese gehen dann in die bedarfsorientierte Notbetreuung, was bedeutet, dass sie nur noch Eltern offenstehen, die schriftlich erklären, auf das Angebot angewiesen zu sein. Diese Möglichkeit ist nicht an bestimmte Berufsgruppen gebunden und es bestehen keine Nachweispflichten durch die Arbeitgeber.

Eigenerklärung muss vorliegen

Für die Inanspruchnahme ist eine entsprechende Eigenerklärung der Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflegestelle vorzulegen. Ein Muster für die Eigenerklärung kann auf der städtischen Homepage unter der Stichwortsuche „Eigenerklärung“abgerufen werden. Eine Rückkehr zu anderen Unterrichts- oder Betreuungsformen wird erst erfolgen, wenn die Inzidenz wieder stabil unter 165 fällt. Sobald dies der Fall ist, würde ein Wechsel am ersten Montag nach einer weiteren Feststellung des Ministeriums in Kraft treten.