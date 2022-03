Sprockhövel: Geflüchtete auf den Spuren von Mathilde Anneke

Sprockhövel. Im Rahmen des diesjährigen Anneke-Preises findet in Sprockhövel eine historische Fahrradtour statt. Geflüchtete Frauen sollen teilnehmen können.

Geflüchtete Frauen des internationalen Frauencafés Sprockhövel sollen im Rahmen einer historischen Radtour im Sommer die Frauenrechtlerin Mathilde Anneke näher kennenlernen. Vorher erhalten die Frauen Gelegenheit, das Radfahren zu erlernen.

Lebensgeschichte der Frauenrechtlerin

Bei einer Auftaktveranstaltung im Frauencafé Haßlinghausen konnten geflüchtete Frauen des internationalen Frauencafés Sprockhövel im Rahmen eines Vortrags der Stadtarchivarin Marlene Klutzny der Stadt Sprockhövel die Lebensgeschichte von Mathilde Franziska Anneke kennenlernen. Eine Frau, die ihre Ideale lebte und dafür kämpfte.

Gleichstellung der Geschlechter

Als eine der ersten forderte Mathilde Anneke die Gleichstellung der Geschlechter und eine radikale Umstellung von Staat und Gesellschaft im Sinne von Freiheit, Bildung und sozialer Gerechtigkeit. Hintergrund der Veranstaltung ist die diesjährige Preisverleihung des Anneke-Preises, die am Sonntag, 14. August, in Sprockhövel stattfindet.

Historische Fahrradtour

Begleitet wird die Preisverleihung von einem Rahmenprogramm – darunter: eine historische Fahrradtour auf den Spuren von Mathilde Franziska Anneke durch Sprockhövel und Hattingen. Hierfür bietet die Flüchtlingssozialarbeit der Stadt Sprockhövel in Kooperation mit der Awo Ennepe-Ruhr im Vorfeld einen Radfahrkursus an, sodass diese später an der Tour teilnehmen können.

Radfahren als Zeichen von Unabhängigkeit

„Radfahren ist für die meisten hier in Deutschland eine Selbstverständlichkeit, doch geflüchtete Frauen erlernen diese Kernkompetenz häufig in ihren Heimatländern gar nicht. Deshalb möchten wir einen Radfahrkursus anbieten“, so Sarah Biet Sayah, zuständig für die Flüchtlingsberatung bei der Stadt Sprockhövel. Radfahren sei auch als Zeichen von Unabhängigkeit zu verstehen. Ab Anfang Mai soll dann der Fahrradkursus für geflüchtete Frauen starten, der bereits jetzt komplett ausgebucht ist.

