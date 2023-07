Sprockhövel: Freibad nun doch ab Samstag wieder geöffnet

Sprockhövel. Die Krankheitsphase im Freibad Sprockhövel ist vorüber, schon am Samstag (8.7.) ist wieder geöffnet. Das Badewannenrennen findet auch statt.

Wegen eines Komplettausfalls des für den Betrieb erforderlichen Fachpersonals musste das Freibad in Niedersprockhövel vorübergehend geschlossen werden. Ab dem morgigen Samstag, 8. Juli, kann es wieder geöffnet werden.

Die Öffnungszeiten wie gewohnt

Öffnungszeiten sind wie bisher von 10 Uhr bis 20 Uhr. Kassenschluss ist um 19 Uhr. Am Dienstag bleibt das Freibad weiterhin geschlossen. Am Sonntag, 9. Juli, findet das Badewannenrennen des Freibad-Fördervereins in der Zeit von 10 bis 17 Uhr statt. Das Freibad ist an diesem Tag ebenfalls regulär geöffnet. Das Schwimmerbecken kann aufgrund der Veranstaltung während des Rennens nicht genutzt werden.

