Sprockhövel: Frau fährt gegen einen umgestürzten Baum

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am frühen Donnerstagmorgen (19.10.) nach Hiddinghausen gerufen.

Sprockhövel. Alarm am frühen Donnerstagmorgen (19.10.) für die Feuerwehr Sprockhövel: Eine Frau ist in Hiddinghausen gegen einen umgestürzten Baum gefahren.

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am frühen Donnerstagmorgen an die Albringhauser Straße alarmiert: Gegen 5.25 Uhr war in Hiddinghausen ein Baum über die Fahrbahn gestürzt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

>>> Lesen Sie auch:

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

In der Dunkelheit der frühen Morgenstunden hat eine Autofahrerin diesen Baum nicht gesehen und ist mit diesem kollidiert. Die Frau sei dabei glücklicherweise unverletzt geblieben, so Feuerwehrsprecher Matthias Kleineberg. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und beseitigte den Baum mittels Motorsäge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel