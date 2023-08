Sprockhövel: Feuerwehr rettet Wohnhaus vor Wassereinbruch

Kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr Sprockhövel einen Einsatz in der Eisenbahnstraße absolvieren.

Sprockhövel. Der Dauerregen hatte in Sprockhövel Konsequenzen für einen Hauseigentümer: Die Feuerwehr musste ihn vor Wassereinbruch beschützen.

Der Dauerregen und technische Probleme haben die Feuerwehr in den zurückliegenden Tagen auf Trab gehalten.

Eigentümer versucht es mit Sandsäcken

Am Donnerstag (17.8.) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 0.22 Uhr zu einem Wohnhaus an der Eisenbahnstraße gerufen. Aufgrund der starken Niederschläge drohte abfließendes Oberflächenwasser in das Gebäude zu dringen. Der Eigentümer hatte sein Objekt bereits mit Sandsäcken versucht zu schützen. Als Ursache konnte die Feuerwehr im Nahbereich einen verstopften Straßeneinlauf feststellen. Nach der Reinigung des Einlaufs war keine Gefahr mehr gegeben. Insgesamt waren neun ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen für rund 30 Minuten im Einsatz.

Brandmelder löst aus

Am Freitagnachmittag (18.8.) löste in einem Gewerbebetrieb in der Straße „Alte Haase“ um 15.30 Uhr die automatische Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr erkundete den Bereich des ausgelösten Melders, jedoch ohne die Feststellung eines Brandereignisses. Wenige Minuten später löste derselbe Melder erneut aus. Es handelte sich um einen technischen Defekt innerhalb der Brandmeldeanlage. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet. Ausgerückt waren 32 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit neun Fahrzeugen.

