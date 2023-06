Sprockhövel: Feuerwehr rettet verletzten Waschbär

Hier ein Waschbär im Gehege in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen. So ein Tier wurde jetzt von der Feuerwehr Sprockhövel gerettet.

Sprockhövel. Die Feuerwehr Sprockhövel war wieder sehr gefordert. Bei einem Einsatz mussten die Einsatzkräfte einen verletzten Waschbär einfangen.

Am Wochenende rückte die Feuerwehr Sprockhövel mehrfach aus – und kam dabei auch einmal mit einem Tier in Berührung, das nur äußerst selten von Menschen in der freien Natur gesichtet wird.

Passanten hatten das Tier gefunden

Am Freitag wurden die Einsatzkräfte zur Wittener Straße gerufen. Dort war von Passanten ein verletzter Waschbär aufgefunden worden. Dieser wurde eingefangen und anschließend zur weiteren Behandlung zu einer Tierauffangstation gebracht.

Person stürzt in eigener Wohnung

Am Samstag wurden die Einsatzkräfte gegen 12.15 Uhr zur Bergstraße gerufen. Dort war eine Person in der Wohnung gestürzt und die Feuerwehr sollte die Wohnungstür öffnen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Rettungsdienst bereits in der Wohnung, so das ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr nötig war.

Brennender Mülleimer

Gegen 22.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Mülleimer im Kuxloher Weg gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits wieder erloschen. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich.

