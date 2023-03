Sprockhövel: Feuerwehr rettet Anwohner vor Gasexplosion

Die Feuerwehr Sprockhövel hat am Mittwoch einen gefährlichen Einsatz in der Alten Bergstraße gehabt.

Sprockhövel. Bange Stunde durchlitten die Anwohner der Alten Bergstraße in Sprockhövel: Am Mittwoch trat aus einer beschädigten Leitung massiv Gas aus.

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 17:28 Uhr zu einem Wohnhaus an der Alten Bergstraße gerufen. Durch Renovierungsarbeiten war es zu einer Beschädigung an einer Gasleitung gekommen, wodurch ein massiver Gasaustritt erfolgte.

Bewohner haben Gebäude verlassen

Die Bewohner hatten das Gebäude dann sofort verlassen. Messgeräte der Feuerwehr schlugen direkt an; es bestand akute Explosionsgefahr. Die Feuerwehr setzte mehrere Trupps unter Atemschutz ein, um den Gashahn abzusperren und angrenzende Wohnungen und Nachbargebäude zu kontrollieren.

Gaszufuhr unterbrochen

Der Brandschutz wurde durch ein C-Rohr in Bereitschaft sichergestellt. Mit einem explosionsgeschützten Lüfter wurde das Gebäude anschließend belüftet. Durch den Energieversorger wurde die Gaszufuhr des Gebäudes bis zur Reparatur der Leitung unterbrochen. Insgesamt waren 61 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwölf Fahrzeugen für rund eineinhalb Stunden vor Ort.

