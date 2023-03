Sprockhövel: Feuerwehr beseitigt umgestürzten Baum

Die Feuerwehr Sprockhövel hat am Mittwoch im Stadtgebiet einen umgestürzten Baum beseitigen müssen (hier ein Symbolbild).

Sprockhövel. Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Mittwoch in die Straße In der Ley gerufen: Dort war ein Baum von einem Grundstück auf die Straße gestürzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel hat neben der Brandbekämpfung zahlreiche weitere Aufgaben, vor die sie immer wieder gestellt wird. Oft berichtet wird von hilflosen Patienten in verschlossenen Wohnungen, die dank Feuerwehr erreicht werden können oder von Kellern, die nach Starkregen leergepumpt werden müssen.

Einsatz In der Ley

Aber auch wenn Bäume fallen, ist die Feuerwehr gefragt: Am Mittwoch ist In der Ley ein etwa fünf Meter langer Baum von einem Privatgrundstück auf die Straße gestürzt. Gegen 15 Uhr ist die Feuerwehr Sprockhövel alarmiert worden. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum mit einer Motorsäge, so dass die Straße wieder befahrbar wurde. Anschließend wurde die Straße noch gereinigt. Einsatzende war gegen 15.50 Uhr.

