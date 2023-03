Sprockhövel: Ferienworkshop für tanzbegeisterte Kinder

So ähnlich wie hier gezeigt bei einem Dance Camp in Duisburg wird es auch in Sprockhövel ein Projekt für Kinder geben, die ihren Ausdruck über den Tanz suchen.

Sprockhövel. Im AS Jugendzentrum Sprockhövel wird es nächste Woche einen Tanz-Ferienworkshop für Kinder geben, der Hits aus den 80er Jahren als Grundlage hat.

Mit einem Ferienworkshop für tanzbegeisterte Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren startet im AS, dem Jugendzentrum an der Eickerstraße, ein neues Musical Dance Projekt rund um die 80er Jahre Hits. In diesem Jahr werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anhand bekannter Hits der 80er Jahre wie „Dancing Queen“, „Footloose“, und „Thriller“ ihre ganz eigene Geschichte entwickeln.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Am Anfang steht der Workshop

Von Dienstag, 4. April, bis Donnerstag, 6. April, jeweils von 17 bis 20 Uhr startet das Projekt mit einem Workshop. In kleinen Schauspielübungen sollen im Workshop zunächst die Hemmungen abgebaut und der Zusammenhalt der Gruppe gefördert werden. Anschließend geht es in die gemeinsame Entwicklung der Geschichte und den dazugehörigen Charakteren und Rollen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Eigene kreative Ideen sind gefragt

Bei der Entwicklung der Choreographien und den darstellerischen Elementen wird Raum gelassen für eigene Ideen und Kreativität. Auch die Gestaltung von Kulissen, sowie Kostüme sind Bestandteil des Musicalprojekts. Nach den Osterferien trifft sich die Musical Dance Gruppe jeweils mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr im AS zu den gemeinsamen Proben. Die Premiere des Musicals ist für den 8. September geplant, weitere Auftritte sollen folgen.

https://www.waz.de/staedte/sprockhoevel/sprockhoevel-an-der-wuppertaler-strasse-geht-die-angst-um-id237991419.html

Teilnahme ist kostenlos

Die Teilnahme an dem Projekt ist kostenfrei. Anmeldungen und nähere Infos sind möglich von dienstags bis freitags in der Zeit von 15 bis 20 Uhr im Jugendzentrum, Eickerstraße 23, und unter 02339 917457 oder per Mail unter jz-niedersprockhoevel@sprockhoevel.de

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel