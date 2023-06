Sprockhövel: Ferienaktionen mit dem Verein Da Capos

Einmal Star in der Zirkusmanege sein! Mit dem Verein Da Capos ist da einiges möglich.

Sprockhövel. Der Sprockhöveler Verein Da Capos Projektschmiede hat attraktive Angebote für Jugendliche in den Sommerferien. Noch sind Plätze frei

Ein Star in der Manege sein! Der Verein Da Capos verwirklicht im Sommercamp Kinderträume: Vom 26. Juni bis 8. Juli findet in Witten wieder das großartige Ferien -Camp der Da Capos Projektschmiede Sprockhövel statt. Im vergangenen Jahr war es bereits ein voller Erfolg.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Zeltlager am Kemnader See

Zwei Wochen Sommerferien im großen Zeltlager am Kemnader Stausee mit Zirkus Regenbogen und vielen anderen Dozentinnen und Dozenten. Für jeden ist etwas dabei. Betreut wird Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, und in der zweiten Ferienwoche können die Kinder in der Übernachtungswoche von Montag bis Freitag bleiben.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Kreativ, in der Natur und Fußball

Folgende Camps werden angeboten: Zirkus-Artistik–Camp, Natur-Camp, Kreativ-Mal-Camp, Schwertkampfkunst-Camp, Social-Media-Camp und ein Fußball-Camp. An den Wochenenden finden samstags die Shows für Eltern und alle Gäste statt, die die kleinen und großen Darstellern in der Manege bewundern können. Anmeldungen auf der Homepage www.da-capos.de.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel