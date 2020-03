Der Auftakt ist gemacht. Nach dem Workshop, zu dem die städtische Wirtschaftsförderung vor vier Wochen die Haßlinghauser Händler eingeladen hatte, geht es jetzt in die konkrete Phase, um den Handel nach vorne zu bringen. Es war vorgeschlagen worden, dass sich die Händler gemeinsam auf einer Onlineplattform präsentieren, um neben den lokalen Standorten auch im Internet auf sich aufmerksam zu machen. Jetzt steht das Projekt an der Startlinie.

Zeit, Wissen und Geld fehlen

„Der Werbering hat 80 Mitglieder“, sagt der Vorsitzende Michael Cramer. Gemeinsam mit der Stadt sei es leichter, so einen Schritt zu gehen. Denn bei vielen sind die Hemmungen groß, weil Zeit, Wissen und häufig auch Geld fehlen. „Aber wir haben jetzt eine Lösung gefunden“, sagt Wirtschaftsförderin Maren Schlichtholz. „Es gibt eine Internetseite, auf denen sich Azubis präsentieren und eine kostenlose Webseitenherstellung anbieten. Es ist ein Projekt vom Förderverein für regionale Entwicklung.“

Demnächst auch Workshop in Niedersprockhövel

Mit denen setzt sich die Stadt jetzt in Verbindung und lässt von den IT-Auszubildenden eine Seite erstellen. „Wir werden den Workshop, den wir in Haßlinghausen durchgeführt haben, auch in Niedersprockhövel anbieten, denn auf der Webseite sollen natürlich alle Händler Gelegenheit bekommen, sich vorzustellen.“ Die Stadt wird in Kürze die Händler anschreiben. Die müssen dann nur ihr eigenes Profil zur Verfügung stellen: Wie sie heißen, was sie anbieten, wie sie zu finden sind.

Neuer Anlauf für Internetportal

„Wir stehen in engem Kontakt mit dem Werbering und Lutz Heuser vom Stadtmarketing, um die Seite voranzubringen. Er hatte sich angeboten, die Sache in die Hand zu nehmen, aber das ist für einen alleine wirklich ein riesiger Aufwand“, sagt die Wirtschaftsförderin. Schon an dem Abend des Workshops hatten sich Heuser und Michael Ibing vom Stadtmarketing- und Verkehrsverein angeboten, noch einmal einen neuen Anlauf für ein Internetportal in Angriff zu nehmen. Denn den Versuch gab es von ihrer Seite schon einmal. Sie stieß aber auf keine Resonanz.

Keine Kosten für die Händler

Jetzt ist die Stadt mit im Boot, gemeinsam wird das Projekt vorangetrieben. Die gute Nachricht für alle Händler: Es kostet sie absolut nichts, sie müssen weder Zeit noch Knowhow mitbringen. Damit die neue Seite auch gefunden wird, soll sie auf der städtischen Internetseite verlinkt werden. Denn eins ist auf dem Workshop mit Experten klar geworden: Der Handel wird es immer schwerer haben, wenn er nur lokal anwesend ist und man ihn im Internet nicht finden kann. Da die Mittelstraße schon jetzt unter vielen Leerständen leidet, müsse man auch andere Wege gehen, damit die Situation nicht noch problematischer wird.

Händler froh über Hilfe der Stadt

Michael Cramer ist froh, dass sich jetzt endlich etwas in dieser Richtung bewegt. „Die Geschäftsleute auf der Mittelstraße sind wirklich gebeutelt“, sagt er. Eine eigene Internetseite zu betreiben und zu pflegen, sei tatsächlich sehr aufwendig. Man müsse sie immer auf dem aktuellen Stand halten, das sei für viele Einzelhändler - neben der anderen Arbeit - kaum zu schaffen. „Wir sind froh, dass wir jetzt die Stadt an unserer Seite haben.“ Schon im Laufe des Juni sollen die Azubis mit ihrer Arbeit fertig sein, dann sind die Händler auch online zu finden. Danach kann die Seite von Sprockhövel aus weiter bearbeitet werden.

INFO



Die Azubi-Projekte, die man unter azubi-projekte.de findet, sind eine Initiative des Fördervereins für regionale Entwicklung e.V. Angesiedelt sind sie in Potsdam, wo man die Auszubildenden in verschiedenen Berufsbildern auf das Berufsleben vorbereiten will.

Von besonderer Wichtigkeit ist die praxisnahe Ausbildung. Vor mehr als elf Jahren wurde die Idee ins Leben gerufen. Sie ermöglicht es, den Projektpartnern kostenfrei eine Webseite zu erstellen. Auf der anderen Seite können die Azubis unter Anleitung des Ausbilders ihr theoretisches Wissen in der Praxis anwenden und dazulernen.