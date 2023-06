Sprockhövel: Einsätze der Feuerwehr an Schule und Autobahn

Sprockhövel. Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zweimal alarmiert: Einsätze gab es auf der Autobahn A43 und in einer Schule in Haßlinghausen.

Die letzten Tage haben wieder für einige Einsätze der Feuerwehr Sprockhövel gesorgt. So auch am Dienstag: Am Abend gab es auf der Autobahn A43 in Fahrtrichtung Münster einen Unfall, in den ein Lkw und ein Pkw verwickelt waren. Die daraufhin gegen 19.20 Uhr alarmierte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher.

Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden

Der Fahrer des Pkw wurde bereits bei Eintreffen der Feuerwehr vom Rettungsdienst versorgt. Dieser musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr reinigte die Einsatzstelle und beendete gegen 20.25 Uhr den Einsatz. Während des Einsatzes war die Autobahn in Fahrtrichtung Münster gesperrt.

Brandmelder löste aus

Bereits am Vormittag war die Feuerwehr zu einer Schule an der Geschwister-Scholl-Straße ausgerückt. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ursache war ein Handmelder, der durch spielende Kinder eingedrückt worden war. Nach Erkundung des Gebäudes wurde kein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich.

