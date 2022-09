Sprockhövel: Einbruch bei Sunshine4Kids wirft Fragen auf

Die Oase des Vereins Sunshine4kids am Fritz-Lehmhaus-Weg in Sprockhövel ist am Dienstagvormittag geschlossen.

Sprockhövel. Der Sprockhöveler Kinderwohlverein Sunshine4kids gerät wieder in die Schlagzeilen. Es sei eingebrochen und Tiere getötet worden, so Gaby Schäfer.

Und wieder ist der Sprockhöveler Kinderwohlverein Sunshine4kids Zielscheibe von bislang Unbekannten geworden. In die „Oase“-Einrichtung am Fritz-Lehmhaus-Weg ist eingebrochen worden, im Tiergehege sollen Meerschweinchen, Kaninchen und eine Wachtel getötet worden sein. Die Polizei ermittelt – wenn auch verspätet.

Viele kriminelle Taten auf einmal

Gaby Schäfer, die Betreiberin von Sunshine4kids, hat den „Überfall“ auf Facebook gepostet und eindrückliche Fotos dazugestellt, die das verwüstete Tiergehege zeigen. Doch damit nicht genug: Schäfer berichtet außerdem in dem Facebook-Eintrag, es seien Mailkonten, Social-Media-Kanäle und die Website des Vereins gehackt worden. Über das Ebay-Kleinanzeigen-Konto von Sunshine4kids sei eine Lego-Achterbahn angeboten worden.

Chefin Gaby Schäfer resigniert

Gaby Schäfer, die in der Vergangenheit bereits einige Male darüber berichtet hat, persönlich Opfer von kriminellen Attacken geworden zu sein, gibt sich in ihrem Facebook-Text resigniert: „Ich bin nur noch müde und unendlich traurig.“ Um Licht in diesen Vorfall zu bringen, hat ihr Verein eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt. Schäfer, die sich zurzeit im Ausland befindet, teilte dieser Zeitung in einer Sprachnachricht mit, der Verein habe zudem einen Privatdetektiv eingeschaltet.

Erstattung einer Anzeige folgt spät

Auf die Idee, die Polizei nach dem Vorfall einzuschalten, ist Sunshine4kids indes reichlich spät gekommen. Nach Auskunft von Polizeisprecherin Sonja Wever ereignete sich der Einbruch am 16. September, eine Online-Anzeige erreichte die Polizei in Schwelm jedoch erst eine Woche später, am 23. September. Wever zu den Ermittlungen: „Wir tun unser Möglichstes, aber nach so langer Zeit gab es keine Spuren mehr, vor Ort war der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt.“

