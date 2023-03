Sprockhövel: Einbrechern das Leben schwerer machen

Sprockhövel. Wie schützte ich Heim und Wohnung vor Einbrechern? In Sprockhövel bietet die Kriminalpolizei am Freitag einen Informationsabend an.

Einbruchsdelikte verunsichern wie kaum eine andere Art der Kriminalität die Menschen. Sprockhövel scheint da wegen seiner schnellen Erreichbarkeit durch Autobahnen besonders im Fokus von Einbrechern zu liegen. Die CDU Sprockhövel und die Senioren Union Sprockhövel präsentieren daher am kommenden Freitag, 24. März, um 17.30 Uhr im Forum der Gemeinschaftsgrundschule Börgersbruch, Dresdener Straße 43, einen spannenden Vortrag zum Thema „Sicher Wohnen – Wie schütze ich mich? Worauf muss ich achten? Wer hilft mir?“.

Kriminalkommissarin gibt Einblicke

In letzter Zeit häufen sich die Fälle krimineller Energie rund um Haus und Wohnung in der Region. Die CDU freut sich daher, kompetente Antworten aus dem Alltag der Polizei bieten zu können. In einem informativen Vortrag mit der Kriminalhauptkommissarin Kirsten Gehrisch sollen alle Interessierten auf den neuesten Stand der Erkenntnisse mit Einbruchsdelikten gebracht werden. Im Anschluss an der Vortrag sind alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, sich an einer Diskussionsrunde zu beteiligen, wo auch persönliche Erlebnisse Erfahrungen eingebracht werden können. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

