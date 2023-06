Einbrecher sind in der Nacht auf Mittwoch in einer Wohnungin Sprockhövel eingedrungen.

Kriminalität Sprockhövel: Einbrecher steigen in eine Wohnung ein

Sprockhövel. Die Polizei berichtet von einem Einbruch Mittwochfrüh in eine Wohnung in Sprockhövel. Wo das war und was gestohlen wurde.

- In der Nacht vom 6. Juni auf den 7. Juni hebelten unbekannte Täter das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Gevelsberger Straße in Sprockhövel auf.

Täter entkamen unerkannt

Die Polizei berichtet, dass sie anschließend das dahinterliegende Zimmer durchsuchten und sich am Ende unerkannt entfernten. Hinweise zur Tatbeute liegen derzeit noch nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

