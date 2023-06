Sprockhövel: Dieser Spielplätze werden jetzt erneuert

Im vergangenen September wurde der erneuerte Spielplatz an der Hauptstraße an die Kinder übergeben.

Sprockhövel. Kinder brauchen Spielplätze. In Sprockhövel werden sie überarbeitet und neu gestaltet. Welche nach der Hauptstraße als nächste folgen.

Spielplätze sind für Kinder der Ort, an dem sie sich an der frischen Luft austoben und miteinander spielen können. Und sie sind auch ein wichtiger Treffpunkt für Eltern und Familien. Der städtische Spielplatz an der Hauptstraße in Niedersprockhövel konnte im letzten Jahr unter einer Kinderbeteiligung bereits neugestaltet werden. Nun folgen die Spielplätze an der Langenbruchstraße und Goethestraße.

Kinder werden an der Planung beteiligt

Über das Online-Bürgerbeteiligungsportal NRW wurde in einem ersten Schritt seitens der örtlichen Spielplatz-Kommission sowie des Fachbereichs Jugend/Familie der Stadtverwaltung Sprockhövel bereits eine Abfrage gestartet um die Wünsche der Kinder im Alter bis zu 14 Jahren mit einzubeziehen. Aus den vielen kreativen Ideen wurden insgesamt vier Alternativen von passenden Spielgeräten zur Neugestaltung der beiden Spielplätze ausgewählt, über die Kinder mit Hilfe ihrer Eltern noch bis Ende Mai abstimmen konnten.

Was erneuert wird

Für den Spielplatz an der Goethestraße hat eine Spielkombination für Kinder ab 1 Jahr, eine kleine Schaukel und Wippe die meisten Stimmen erhalten. An der Langenbruchstraße dürfen sich Kinder auf ein großes Spiel- und Klettergerät, Springboards, eine Drehwippe und einen Sandkasten freuen. Der Abbau der Spielgeräte wird erst zum Ende der Sommerferien erfolgen, damit in der Zeit noch auf den „alten“ Plätzen gespielt werden kann. Die neuen Spielgeräte werden voraussichtlich in der ersten Augustwoche aufgebaut werden können.

