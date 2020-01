Sprockhövel. Baustellen-Fahrzeug fährt vorübergehend nicht mehr: Diebe haben in Sprockhövel die Räder eines Radladers an der Wuppertaler Straße gestohlen.

Sprockhövel: Diebe stehlen Kompletträder von Radlader

Ob hier Gegner des Baus der L70n am Werk waren? In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen machten sich unbekannte Täter an einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine in Sprockhövel zu schaffen, meldet die Polizei.

Der Radlader (Typ WL 38) war auf einem Privatgelände an der Wuppertaler Straße abgestellt. Die Diebe bockten den Radlader auf Steinen auf und stahlen alle vier Kompletträder. Die Reifen haben laut Polizei einen Gesamtwert von ca. 5000 Euro.