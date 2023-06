Sprockhövel: Das angesagte Kunstprojekt feiert Neuauflage

Sprockhövel. Nie kommt sonst so viel Kunst in Sprockhövel zusammen wie bei den „Denkanstößen“. Die Werke werden verkauft. Wer von den Erlösen profitiert.

Eines der angesagtesten Kunstprojekte in Sprockhövel öffnet auch 2023 seine Pforten. Am Sonntag, 27. August, 16 Uhr, startet die Ausstellung „Denkanstöße – Kunst spendet“ mit einer Vernissage in der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel in der Hauptstraße 68. Das vielbeachtete Event jährt sich zum 13. Mal. Zwei Jahre lang musste die Veranstaltung coronabedingt pausieren.

Stetig an Bedeutung gewonnen

Seit der Künstler Gerhard Gröner die Initiative im Jahr 2008 ins Leben gerufen hatte, hat sie stetig an Bedeutung gewonnen. 2016 übernahm Ulrich Gimbel die Organisation und Leitung der Veranstaltung. Nach dem Erfolg im letzten Jahr übergab Gimbel die Veranstaltung in neue Hände. Die Organisation und Betreuung der „Denkanstöße – Kunst spendet“ hat jetzt der Ur-Sprockhöveler Steffen Peter übernommen.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Sparkasse hält dem Kulturformat die Treue

Der studierte Kommunikationsdesigner führt seit einigen Jahren die Galerie „Friedrich + Ebert“ in Wuppertal. Mit an Bord bleibt die Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, die die Veranstaltung auch in diesem Jahr ausrichtet. „Mit dem neuen Termin am 27. August bleiben wir nach der Sommer-Premiere im letzten Jahr auch diesmal wieder auf der sommerlichen Seite. Die Nutzung des Sparkassen-Vorplatzes und die offenen Türen haben sich bewährt“, so Daniel Rasche vom Vorstand der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel.

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten.

Musik gibt es von Pätzold-Jäger

Mit dabei sind in diesem Jahr die Künstler Doris Faassen (Malerei), Henner Gräf (Bildhauerei), Nicola Gravina (Zeichnung), Martin Langer (Bildhauerei), Christian Stüben (Fotografie), Christiane Thomas (Malerei) und Stephan Werbeck (Druckgrafik). Außerdem wird Ulrich Pätzold-Jäger für musikalische Bonbons sorgen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Krebshilfe profitiert von den Erlösen

Wie in den Vorjahren geht ein Drittel aus dem Erlös der Verkaufsausstellung an die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen. „Das Konzept der Veranstaltung hat sich bestens bewährt. Gerade nach der Corona-Pandemie sehen wir in der gegenseitigen Unterstützung von Kultur und Sozialem eine gelungene Mischung und freuen uns darüber, dass die Sparkasse Schwelm-Sprockhövel das genauso sieht. Dankbar sind wir dafür dafür, dass die Veranstaltung mit Steffen Peter einen neuen Organisator bekommen hat“, so Udo Andre Schäfer, Vorsitzender der Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel